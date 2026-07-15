Спасатели ликвидировали пожар лесной подстилки в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
Спасатели Киевщины ликвидировали пожар лесной подстилки в Чернобыльской зоне отчуждения. Радиационный фон во время тушения оставался в пределах нормы.
Спасатели Киевщины ликвидировали пожар лесной подстилки в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Во время тушения пожара специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям постоянно проводили замеры радиационного фона.
По результатам непрерывного мониторинга его показатели в течение всего периода проведения работ оставались в пределах природного фона и не превышали установленных допустимых норм
Напомним
Пожар в Чернобыльской зоне, который тушили две недели, ликвидирован 10 июля. Масштабного распространения огня не допущено, радиационный фон остается в пределах нормы.