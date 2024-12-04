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В плену у россиян умер похищенный мэр Днепрорудного - Иван Федоров

В плену у россиян умер похищенный мэр Днепрорудного - Иван Федоров

Киев  •  УНН

 • 3032 просмотра

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Евгений Матвеев, мэр Днепрорудного, умер в российском плену после 2 лет и 8 месяцев заключения. Его тело вернули Украине во время последнего обмена пленными.

Мэр Днепрорудного в Запорожье, Евгений Матвеев, умер в плену оккупантов после длительных пыток. Его тело вернули Украине после последнего обмена, сообщил в среду глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А затем взяли в плен и городского голову – Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена тело вернули Украине… 

- написал Федоров в Telegram.

Глава ОВА подчеркнул, что Евгений Сергеевич  был настоящим патриотом, неравнодушным к судьбе своей страны и своей общины.  Во время оккупации – не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал. 

Напомним 

29 ноября сообщалось, что в Украину вернули тела 502 погибших военных с различных направлений фронта. Больше всего погибших возвращено с Донецкого направления - 397 защитников, также 17 тел было возвращено с территории РФ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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