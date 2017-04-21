В Северной Осетии в ДТП погибли два украинца - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины на странице в микроблоге Тwitter сообщил смерте двух украинцев в ДТП в Северной Осетии, которое состоялось 20 апреля, передает УНН.
"ГУ МЧС РФ сообщает о гибели двух граждан Украины 20 апреля в результате ДТП на автодороге Ардон-Кадгарон", - говорится в сообщении.
При этом, подробности в украинском внешнеполитическом ведомстве не уточнили.
Как сообщал УНН, двух погибших Украинские нашли в районе аварии судна "Герои Арсенала"