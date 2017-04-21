В Північній Осетії в ДТП загинуло двоє українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України на сторінці у мікроблозі Тwitter повідомило смерть двох українців у ДТП в Північній Осетії, яке відбулось 20 квітня, передає УНН.
"ГУ МНС РФ повідомляє про загибель двох громадян України 20 квітня в результаті ДТП на автодорозі Ардон-Кадгарон",- йдеться в повідомленні.
При цьому, подробиці в українському зовнішньополітичному відомстві не уточнили.
Як повідомляв УНН, двох загиблих українців знайшли в районі аварії судна "Герої Арсеналу"