В первый день лета в Украине потеплеет, но дожди не прекратятся - Гидрометцентр
Киев • УНН
В понедельник в западных и восточных областях пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха в Украине составит от 15 до 20 градусов тепла.
В понедельник, 1 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.
Утром в восточных, большинстве северных, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами туман, днем в восточных областях местами грозы. Ветер северный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 15-20°
В Киеве и области 1 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +18°...+20°.
