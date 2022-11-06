В Перу прошли многотысячные марши с требованием отставки президента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам Лимы, призывая к устранению президента Педро Кастильо, в отношении которого было возбуждено шесть расследований в коррупции. Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Аналогичные демонстрации, организованные политическими группами и гражданскими объединениями, прошли и в других городах страны за две недели до прибытия делегации Организации американских государств для "анализа" политического кризиса.
В то же время мобилизация коллективов и профсоюзов прошла в поддержку президента на площади Сан-Мартин в Лиме.
Кастильо, бывший учитель сельской школы, находится под непрерывной критикой с тех пор как неожиданно пришел к власти в Перу на выборах прошлого года.
С момента вступления в должность в июле 2021 года он пережил две попытки импичмента и стал объектом шести уголовных расследований по подозрению во взяточничестве и плагиате своей университетской диссертации.
В дополнение к этому, генеральный прокурор Перу в прошлом месяце подал конституционную жалобу, обвиняя Кастильо в руководстве преступной организацией, в которую входят его семья и союзники.
Кастильо, пятилетний срок президентства которого истекает в 2026 году, не может быть привлечен к уголовной ответственности во время пребывания в должности.
Он отрицает, что его семья совершала преступления, и говорит, что стал жертвой кампании по отстранению его от власти.