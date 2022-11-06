В Перу пройшли багатотисячні марші із вимогою відставки президента

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Аналогічні демонстрації, організовані політичними групами та громадянськими об'єднаннями, пройшли і в інших містах країни за два тижні до прибуття делегації Організації американських держав для "аналізу" політичної кризи.

У той же час мобілізація колективів та профспілок пройшла на підтримку президента на площі Сан-Мартін у Лімі.

Кастільйо, колишній учитель сільської школи, перебуває під безперервною критикою з того часу, як несподівано прийшов до влади у Перу на виборах минулого року.

З моменту вступу на посаду в липні 2021 року він пережив дві спроби імпічменту та став об'єктом шести кримінальних розслідувань за підозрою у хабарництві та плагіаті своєї університетської дисертації.

На додаток до цього, генеральний прокурор Перу минулого місяця подав конституційну скаргу, звинувачуючи Кастільйо у керівництві злочинною організацією, до якої входять його сім'я та союзники.

Кастільйо, п'ятирічний термін президенства якого закінчується у 2026 році, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.

Він заперечує, що його сім'я вчиняла злочини, і каже, що став жертвою кампанії щодо усунення його від влади.