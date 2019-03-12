В парке Партизанской славы нашли труп младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Дарницком районе столицы на территории парка нашли труп младенца. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Труп новорожденной девочки обнаружили в кустах в парке Партизанской славы, недалеко от жилого дома. Тело ребенка было в полиэтиленовом пакете.
По факту обнаружения трупа новорожденного ребенка начато досудебное расследование по ст. 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).
Как сообщал УНН, мать умершего ребенка, урна с прахом которого была похоронена в Парке вечной славы у памятника Леониду Быкову в Киеве, не смогла объяснить полицейским, кто совершил захоронения.
В ноябре 2018 года полиция установила личности родителей, которые самовольно похоронили ребенка у памятника Леониду Быкову в Парке вечной Славы в Киеве.