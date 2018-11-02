У поліції розповіли подробиці щодо похованої в парку Слави дитини

“Правоохоронці встановили маму померлої дитини. Вона надала поліцейським копії документів про народження та смерть дитини, а також документ про кремацію, однак не змогла пояснити, хто поховав прах у парку”, — повідомили в поліції.

За повідомленням, жінка розповіла, що розлучилася і не спілкується з чоловіком, тож поліцейські тепер розшукують його, аби отримати пояснення.

Як розповіли в поліції, про дивне захоронення в парку поліції повідомила невідома жінка — вона виявила надгробну плиту, на якій було прізвище та ім’я із датами народження та смерті дитини. Поліцейські провели огляд і викликали рятувальників для перевірки, чи дійсно у цьому місці є захоронення. У результаті виявили урну, на якій були такі ж надписи, як на плиті.

Після встановлення всіх обставин буде надана правова кваліфікація події і прийняте відповідне процесуальне рішення.

Як повідомляв УНН, що поліція встановила особи батьків, які самовільно поховали дитину біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку вічної Слави в Києві.