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У поліції розповіли подробиці щодо похованої в парку Слави дитини

У поліції розповіли подробиці щодо похованої в парку Слави дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Мати померлої дитини, урна з прахом якої була похована в Парку вічної слави біля пам’ятника Леоніду Бикову в Києві, не змогла пояснити поліцейським, хто здійснив захоронення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

“Правоохоронці встановили маму померлої дитини. Вона надала поліцейським копії документів про народження та смерть дитини, а також документ про кремацію, однак не змогла пояснити, хто поховав прах у парку”, — повідомили в поліції.

За повідомленням, жінка розповіла, що розлучилася і не спілкується з чоловіком, тож поліцейські тепер розшукують його, аби отримати пояснення.

Як розповіли в поліції, про дивне захоронення в парку поліції повідомила невідома жінка — вона виявила надгробну плиту, на якій було прізвище та ім’я із датами народження та смерті дитини. Поліцейські провели огляд і викликали рятувальників для перевірки, чи дійсно у цьому місці є захоронення. У результаті виявили урну, на якій були такі ж надписи, як на плиті.

Після встановлення всіх обставин буде надана правова кваліфікація події і прийняте відповідне процесуальне рішення.

Як повідомляв УНН, що поліція встановила особи батьків, які самовільно поховали дитину біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку вічної Слави в Києві.

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