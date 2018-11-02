В полиции рассказали подробности о похороненном в парке Славы ребенке

"Правоохранители установили маму умершего ребенка. Она предоставила полицейским копии документов о рождении и смерти ребенка, а также документ о кремации, однако не смогла объяснить, кто похоронил прах в парке", - сообщили в полиции.

По сообщению, женщина рассказала, что рассталась и не общается с мужем, поэтому полицейские теперь разыскивают его, чтобы получить объяснение.

Как рассказали в полиции, о странном захоронении в парке полиции сообщила неизвестная женщина - она ​​обнаружила надгробную плиту, на которой фамилия и имя с датами рождения и смерти ребенка. Полицейские провели осмотр и вызвали спасателей для проверки, действительно ли в этом месте есть захоронение. В результате обнаружили урну, на которой были такие же надписи, как на плите.

После установления всех обстоятельств будет дана правовая квалификация события и принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал УНН, что полиция установила личности родителей, которые самовольно похоронили ребенка возле памятника Леониду Быкову в Парке вечной Славы в Киеве.