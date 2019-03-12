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В парку Партизанської слави знайшли труп немовляти

В парку Партизанської слави знайшли труп немовляти

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Дарницькому районі столиці на території парку знайшли труп немовляти. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Труп новонародженої дівчинки виявили у кущах в парку Партизанської слави, неподалік від житлового будинку. Тіло дитини було в поліетиленовому пакеті.

За фактом виявлення трупу новонародженої дитини розпочато досудове розслідування за ст. 117 КК України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).

Як повідомляв УНН, мати померлої дитини, урна з прахом якої була похована в Парку вічної слави біля пам’ятника Леоніду Бикову в Києві, не змогла пояснити поліцейським, хто здійснив захоронення

У листопаді 2018 року поліція встановила особи батьків, які самовільно поховали дитину біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку вічної Слави в Києві.

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