В парку Партизанської слави знайшли труп немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Дарницькому районі столиці на території парку знайшли труп немовляти. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп новонародженої дівчинки виявили у кущах в парку Партизанської слави, неподалік від житлового будинку. Тіло дитини було в поліетиленовому пакеті.
За фактом виявлення трупу новонародженої дитини розпочато досудове розслідування за ст. 117 КК України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).
Як повідомляв УНН, мати померлої дитини, урна з прахом якої була похована в Парку вічної слави біля пам’ятника Леоніду Бикову в Києві, не змогла пояснити поліцейським, хто здійснив захоронення.
У листопаді 2018 року поліція встановила особи батьків, які самовільно поховали дитину біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку вічної Слави в Києві.