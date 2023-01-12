В ОВА рассказали, сколько людей осталось жить в Соледаре
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В самой горячей точке фронта Соледаре, что в Донецкой области, осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в национальном телерадиомарафоне "Единые новости", передает УНН.
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«В Соледаре остаются 559 человек, в том числе 15 детей по состоянию на сегодня. До того, как город уже был закрыт из-за активных боевых действий и отражения атак врага, эти люди не имели никакого желания выезжать», – сказал чиновник.
По его словам, в соседнем Бахмуте остается менее 8 тысяч человек, но эвакуация еще возможна.
Днем 11 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои.
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Пресс-служба главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина сообщила, что в Соледаре было обнаружено тело одного из двух иностранцев, которые ранее пропали без вести. Они были британскими волонтерами.