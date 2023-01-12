В ОВА розповіли, скільки людей залишилося у Соледарі

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«У Соледарі залишаються 559 людей, в тому числі 15 дітей станом на сьогодні. До того, як місто вже було закрито через активні бойові дії і відбиття атак ворога, ці люди не мали жодного бажання виїжджати», – сказав посадовець.

За його словами, у сусідньому Бахмуті залишається менше ніж 8 тисяч людей, але евакуація ще можлива.

Вдень 11 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої.

Додамо

Пресслужба голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина повідомила, що у Соледарі було виявлено тіло одного з двох іноземців, які раніше зникли безвісти. Вони були британськими волонтерами.