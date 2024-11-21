В отчете полиции раскрыли суть обвинений женщины против кандидата Трампа на главу Пентагона

В отчете полиции раскрываются новые подробности дела о предполагаемом сексуальном насилии в 2017 году между женщиной и Питом Хегсетом, мужчиной, выдвинутым избранным президентом США Дональдом Трампом на должность следующего министра обороны страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Женщина заявила, что Хегсет, который тогда был ведущим Fox News, взял ее телефон и заблокировал дверь в гостиничный номер во время конференции республиканцев в Калифорнии, согласно отчету.

Хегсет, бывший офицер Национальной гвардии, отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что встреча была по взаимному согласию. Его не арестовывали и не обвиняли.

22-страничный отчет включает интервью с жертвой, сотрудником отеля, медсестрой и свидетелем, который находился в отеле во время предполагаемого инцидента.

Трамп поддерживает своего кандидата после отчета и обвинений. В четверг он опубликовал заявление, в котором назвал Хегсета "высокопоставленным ветераном боевых действий, который будет с честью служить нашей стране".

"Этот отчет подтверждает то, что адвокаты господина Хегсета говорили все это время: инцидент был полностью расследован, и никаких обвинений не было выдвинуто, поскольку полиция признала обвинения ложными", - заявила пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт.

Полиция впервые узнала о вероятном нападении от медсестры отделения неотложной помощи.

Они связались с правоохранительными органами после того, как оказали помощь женщине, которая утверждала, что ее могли накачать наркотиками и подвергнуть сексуальному насилию во время распития спиртных напитков с коллегами на политическом собрании, согласно отчету полицейского управления Монтерея. Отчет был получен Mediaite и другими новостными сайтами США.

Медсестра сообщила полиции, что женщина "думает, что ей что-то подсыпали в напиток, поскольку она не помнит большую часть событий той ночи".

Женщина, находящаяся в центре иска, имя которой в отчете не указано, позже узнала мужчину как Хегсета.

Согласно отчету, женщина познакомилась с Хегсетом на конференции республиканцев, где он был главным докладчиком. Она сказала, что видела, как Хегсет вел себя неподобающим образом с другими женщинами, и столкнулась с ним на вечеринке в номере отеля.

Затем она пошла в бар отеля с Хегсетом и группой людей, после чего "все стало нечетким", сказала она полиции.

Женщина сказала полиции, что помнит, как спорила с Хегсетом у бассейна отеля. Сотрудник отеля, который урегулировал инцидент, подтвердил это полиции, говорится в отчете.

Женщина сказала полиции, что помнит, как позже была с Хегсетом в неизвестном гостиничном номере, где, как она утверждала, он забрал ее телефон и заблокировал дверь.

Она сказала полиции, что помнит, как "много говорила "нет", согласно отчету.

Следующее ее воспоминание - Хегсет, нависший над ней, пока она лежала на диване или кровати, рассказала она полиции.

Хегсет рассказал полиции, что он был "загудевшим" в ночь инцидента, но не пьян, согласно отчету. Он сказал, что встретил женщину в баре и утверждал, что она отвела его за руку в его гостиничный номер.

Полиция рекомендовала передать дело в окружную прокуратуру округа Монтерей для рассмотрения. Хегсет так и не был арестован или обвинен.

Адвокат Хегсета Тимоти Парлаторе ранее сообщил американскому партнеру BBC CBS News, что Хегсет заплатил женщине за молчание, чтобы он не рисковал потерять работу в Fox News.

Соглашение удержало женщину от подачи иска, добавил господин Парлаторе. Хегсет продолжал отрицать любые правонарушения.

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