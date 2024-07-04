Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имел официального мандата Брюсселя на то, чтобы объявлять мирные инициативы вроде прекращения огня. В Офисе Президента Украины предложения Орбана о прекращении огня с рф восприняли исключительно как инициативу Будапешта, а не как послание от имени всего ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Европейский дипломат, работающий в миссии ЕС в Украине сообщил, что Орбан не имел официального мандата Брюсселя на то, чтобы объявлять подобные мирные инициативы, хотя о его намерении посетить Киев лидеры стран Евросоюза, бесспорно, знали.

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"Этот визит был в определенной степени гибридным, ведь в ходе переговоров Орбан и Зеленский обсуждали преимущественно двусторонние отношения, которые сейчас переживают очень сложный этап. Но, с другой стороны, поводом для визита стало все же начало председательства Венгрии в ЕС", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что в Офисе Президента Украины предложения Орбана о прекращении огня с рф восприняли "исключительно как инициативу Будапешта, а не как послание от имени всего ЕС".

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн (Christiane Hoffmann) напомнила, что внешнюю политику ЕС определяет Европейский совет и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам,

Поэтому в Берлине исходят из того, что Орбан сделал заявление о прекращении огня как премьер-министр Венгрии.

"Мы убеждены, что ни одна страна не заинтересована в справедливом и прочном мире больше, чем сама Украина. Однако мы также считаем, что само по себе прекращение огня без отвода российских войск было бы принуждением к миру", - заявила Хоффманн.

Согласно европейским договорам, роль председательства определенной страны в ЕС заключается в том, чтобы быть "честным посредником между государствами-членами для продвижения европейского законодательства, а мы сейчас находимся между законодательными процессами".

"Таким образом, председательство в ЕС дает Орбану мало власти, но он, похоже, с первого дня был настроен на то, чтобы использовать президентство как политическую сцену для продвижения своих идей", - считает научный сотрудник по вопросам европейской внешней политики брюссельского Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса Мария Ионела Чиолан.

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Таким образом, предложение Орбана в Киеве выражает лишь его собственную позицию, а не позицию Европейского Союза, убеждена эксперт.

"Сейчас мнение руководства Евросоюза и основных политических групп, которые получили большинство мест в Европарламенте, заключается в том, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что сами украинцы должны решать, когда и как они хотят начать мирные переговоры с Кремлем", - подчеркнула Чиолан.

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"Мирные предложения" Орбана вызвали значительный резонанс, поскольку они во многом созвучны интересам Кремля. А Венгрия - единственная из стран ЕС, которая не только сама не предоставляет Украине оружие, но и выступает категорически против этого, пытаясь блокировать все европейские инициативы военной помощи Киеву.

"Хотя многие европейские лидеры уже совершили визиты в Киев в знак солидарности, Орбан там никогда не был (с начала полномасштабного вторжения рф - ред.). Теперь он хочет использовать председательство Венгрии в ЕС как платформу для мирных предложений, которые в значительной степени выгодны россии", - считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Андреас Бок (Andreas Bock).