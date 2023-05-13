В ОП сообщили об около 15 вражеских прилетах по центру Гуляйполя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по Гуляйполю в Запорожской области, известно о пострадавшем. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Было около 15 прилетов по центру города. Известно, что пострадал мужчина", - написал Ермак.
Дополнение
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram ранее сегодня сообщил, что за прошедшие сутки от 87 вражеских ударов пострадали два десятка городов и поселков области: Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Полтавка, Щербаки и др.
По словам главы ОВА, враг 80 раз ударил артиллерией, дважды атаковал с авиации, дважды из РСЗО и трижды применял БПЛА.
"Фиксируем новые разрушения гражданской инфраструктуры, повреждения домов, но, к счастью, население не пострадало", - отметил Малашко.