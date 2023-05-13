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13 марта, 19:26 • 74056 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 116009 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112203 просмотра

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13 марта, 13:40 • 111816 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111655 просмотра

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В ОП сообщили об около 15 вражеских прилетах по центру Гуляйполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по Гуляйполю в Запорожской области, известно о пострадавшем. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Было около 15 прилетов по центру города. Известно, что пострадал мужчина", - написал Ермак.

Дополнение

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram ранее сегодня сообщил, что за прошедшие сутки от 87 вражеских ударов пострадали два десятка городов и поселков области: Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Полтавка, Щербаки и др.

По словам главы ОВА, враг 80 раз ударил артиллерией, дважды атаковал с авиации, дважды из РСЗО и трижды применял БПЛА.

"Фиксируем новые разрушения гражданской инфраструктуры, повреждения домов, но, к счастью, население не пострадало", - отметил Малашко.

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