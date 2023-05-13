В ОП повідомили про близько 15 ворожих прильотів по центру Гуляйполя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області, відомо про постраждалого. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області. Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік", - написав Єрмак.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram раніше сьогодні повідомив, що минулої доби від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та ін.
Зі слів голови ОВА, ворог 80 разів вдарив артилерією, двічі атакував з авіації, двічі з РСЗВ та тричі застосовував БПЛА.
"Фіксуємо нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель, але, на щастя, населення не постраждало", - зазначив Малашко.