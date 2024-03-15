В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал

Сегодняшняя российская атака на Одессу в день так называемых "выборов" президента рф показывает, что россия обязательно будет вести разрушительные войны, которые будут предусматривать массовое убийство граждан других стран. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Атаковав сегодня баллистическими ракетами мирных жителей в Одессе и намеренно убив десятки мирных жителей в центре города, путин в день начала "процедуры своего диктаторского переназначения" посылает миру очень четкий сигнал - написал Подоляк в соцсети X.

По его словам, во-первых, россия обязательно будет вести разрушительные войны. Потому что это единственная цель ее существования. И вообще, это единственная возможность сохранить россию как государство, указал Подоляк.

Во-вторых, по его словам, путинские войны всегда будут предусматривать массовое убийство граждан других стран.

"Сознательная геноцидная составляющая - необходимое условие для поддержания кровожадности русского мира на самом высоком уровне... ", - заявил Подоляк.

В-третьих, "договориться", "заморозить", "прекратить огонь" можно только на "путинских условиях". А условия эти просты - "россия будет бесчинствовать где и когда захочет, возьмет под контроль любую территорию, которую захочет, будет резать и/или разбирать на части местных жителей...", - добавил Подоляк.

Дополнение

15 марта российские войска осуществили удар по Одессе ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. Атака унесла жизни 14 человек, еще 46 получили ранения.