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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП отреагировали на призыв США снизить мобилизационный возраст

В ОП отреагировали на призыв США снизить мобилизационный возраст

Киев  •  УНН

 • 1805 просмотра

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Дмитрий Литвин ответил на призыв США снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, Украине не хватает оружия даже для уже мобилизованных из-за задержек в поставках помощи.

Из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. Так советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал призывы относительно снижения мобилизационного возраста.  Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат,

- говорится в сообщении.

По словам Литвина, партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с реальными поставками. 

Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодых ребят на фронте,

- добавил Литвин.

Напомним

Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет. По данным AP, это необходимо для быстрого увеличения численности ВСУ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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