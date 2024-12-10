В ОП анонсировали заключение 28 соглашения по безопасности
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква анонсировал подписание нового соглашения по безопасности. Украина уже имеет 27 таких документов, которые предусматривают военную помощь и финансирование на 2024 год и последующие годы.
Украина вскоре заключит 28 двустороннее соглашение по безопасности. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква во время презентация результатов социологического опроса "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества", передает УНН.
"Могу анонсировать о том, что вскоре будет заключен еще один, 28 документ (о гарантиях безопасности – ред.)", - сказал Жовква.
По его словам, определенные элементы этих документов о гарантиях безопасности уже работают.
"Работает конкретно сумма военной помощи от подавляющего большинство стран, которые заключили такие документы. Эти суммы не только были выделены на 2024 год. Кстати большинство стран выделило больше даже чем было записано в этих документах. Но лидеры этих государств подтверждают, что такое финансирование будет продолжаться и в последующие годы", - рассказал Жовква.
Добавим
Украина уже заключила 27 соглашений во исполнение Совместной декларации "Группы семи".
Дополнение
25 октября сообщалось, что Украина и Болгария начали переговоры по соглашению о безопасности.
Жовква заявлял, что разговоры о получении уже на данном этапе приглашения Украины в НАТО будут продолжаться в дальнейшем и абсолютно со всеми партнерами, всеми 32 членами Альянса.