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В ООН заявили о приближении мира к катастрофе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Прошлый год стал очередным беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катастроф. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в заявлении, которое обнародовано на сайте ООН, пишет УНН.

Детали

Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового высокого уровня — 148 процентов выше доиндустриального уровня.

Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет. Три миллиона лет назад температура Земли была на 3 градуса горячее, а уровень моря примерно на 15 метров выше.

Цитата

“Согласно текущих обязательств, включая недавние, мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти. Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшим последствиям климатических нарушений и использовать восстановления от пандемии COVID-19, чтобы направить нас на чистый, экологический путь”, - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он добавляет, что для решения проблем, связанных с изменением климата, нужен ровный баланс между смягчением последствий и адаптацией, и оба они имеют финансовую и технологическую поддержку развивающимся странам. Это позволит как развитым, так и развивающимся странам, полностью мобилизоваться для достижения глобальных чистовых нулевых выбросов к середине века и укрепить устойчивость к предстоящим изменениям.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достичь нулевых выбросов к середине века.

Выступая на саммите лидеров по вопросам климата, китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил намерения КНР к 2060 году выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа.

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