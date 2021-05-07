В ООН заявили про наближення світу до катастрофи

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Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового високого рівня - 148 відсотків вище доіндустріального рівня.

Це найвищий рівень за 3 мільйони років. Три мільйони років тому температура Землі була на 3 градуси гарячішою, а рівень моря приблизно на 15 метрів вище.

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"Відповідно до поточних зобов’язань, включаючи нещодавні, ми все ще рухаємось до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця століття. Ми справді стоїмо на краю прірви. Але якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо запобігти найгіршим наслідкам кліматичних порушень і використати відновлення від пандемії COVID-19, щоб направити нас на чистіший, екологічний шлях", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він додає, що для вирішення проблем, пов’язаних із зміною клімату, потрібен рівний баланс між пом’якшенням наслідків та адаптацією, і обидва вони мають фінансову та технологічну підтримку країнам, що розвиваються. Це дозволить як розвиненим, так і країнам, що розвиваються, повністю мобілізуватися для досягнення глобальних чистових нульових викидів до середини століття та зміцнити стійкість до майбутніх змін.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнути нульових викидів до середини століття.

Виступаючи на саміті лідерів з питань клімату, китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив наміри КНР до 2060 року вийти на нульовий рівень викидів вуглекислого газу.