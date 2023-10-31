В ООН признали российскую армию ответственной за ракетный удар по селу Гроза, в результате которого погибли 59 человек

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«Хотя российские власти прямо не признали ответственность за нападение, представитель российских властей утверждал, что похоронное собрание было законной военной целью. Установлено, что погибшие 59 человек были гражданскими лицами, которые не участвовали в боевых действиях, что делает это нападение одним из самых смертоносных индивидуальных инцидентов для гражданских лиц с 24 февраля 2022 года. УВКПЧ также имеет обоснованные основания полагать, что поминальное мероприятие было целевым объектом атаки российских вооруженных сил и было вызвано ракетным ударом с применением высокоточного оружия, вероятно, ракеты "Искандер", - говорится в отчете.

Детали

В отчете также говорится, что российские вооруженные силы либо не сделали все возможное для проверки того, что цель нападения была военным объектом, либо намеренно целились по гражданским лицам и гражданскому объекту. УВКПЧ также не нашло признаков присутствия законных военных целей на поминках или вблизи места их проведения в момент инцидента.

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ООН рекомендует представителям российской власти признать ответственность за жертвы среди гражданского населения, провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных нападений в будущем, а также предоставить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение ущерба прямым и косвенным жертвам.

Дополнительно

УВКПЧ установило, что в результате взрыва погибло в общей сложности 59 человек – 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Шесть человек были госпитализированы из-за травм, а через несколько дней после происшествия еще одна жертва скончалась в больнице. УВКПЧ подтвердило личности всех жертв и не обнаружило никаких признаков того, что кто-то из людей, присутствовавших на поминальном обеде в кафе, был военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, большинство из жертв погибли или были ранены вместе с минимум еще одним ближайшим родственником, что подтверждает семейный характер мероприятия. По меньшей мере 15 семей во время нападения потеряли более чем одного члена семьи. Возраст многих жертв также подтверждает, что это было собрание гражданского характера: 27 из 64 человек, находившихся в здании, было 60 лет или старше.

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