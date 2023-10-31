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The Guardian

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В ООН визнали російську армію відповідальною за ракетний удар по селу Гроза, в результаті якого загинули 59 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поминальний обід у селі Гроза був цільовим об’єктом атаки російської високоточної зброї, ймовірно, ракети «Ісканедр». До такого висновку прийшла Моніторингова місія ООН, відповідно до звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), передає УНН.

В ООН визнали російську армію відповідальною за ракетний удар по селу Гроза, в результаті якого загинули 59 людей

Цитата

«Хоча російська влада прямо не визнала відповідальність за напад, представник російської влади стверджував, що похоронні збори були законною військовою метою. Встановлено, що загиблі 59 осіб були цивільними особами, які не брали участі у бойових діях, що робить цей напад одним із найсмертоносніших індивідуальних інцидентів для цивільних осіб з 24 лютого 2022 року. УВКПЛ також має обґрунтовані підстави вважати, що поминальний захід був цільовим об'єктом атаки російських збройних сил і був спричинений ракетним ударом із застосуванням високоточної зброї, ймовірно, ракети "Іскандер", - йдеться у звіті.

Деталі

У звіті також говориться, що російські збройні сили або не зробили все можливе для перевірки того, що ціль нападу була військовим об'єктом, або навмисно цілили по цивільних особах та цивільному об'єкту. УВКПЛ також не знайшло ознак присутності законних військових цілей на поминках або поблизу місця їхнього проведення в момент інциденту.

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ООН рекомендує представникам російської влади визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню подібних нападів у майбутньому, а також надати доступ до засобів правового захисту, включно з відшкодуванням збитків прямим і непрямим жертвам.

Додатково

УВКПЛ установило, що в результаті вибуху загинуло загалом 59 осіб – 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Шість осіб були госпіталізовані через травми, а за кілька днів після події ще одна жертва померла в лікарні. УВКПЛ підтвердило особу всіх жертв і не виявило жодних ознак того, що хтось із людей, що були на поминальному обіді в кафе, були військовослужбовцями Збройних сил України.

Крім того, більшість із жертв загинули чи були поранені разом із мінімум ще одним найближчим родичем, що підтверджує родинний характер заходу. Щонайменше 15 сімей під час нападу втратили більш ніж одного члена сім’ї. Вік багатьох жертв також підтверджує, що це було зібрання цивільного характеру: 27 із 64 осіб, які перебували в будівлі, було 60 років або більше.

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