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В ООН изучают возможности “гуманитарного прекращения огня” в Украине

Киев • УНН

 • 95989 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой немедленного изучения возможных договоренностей по "гуманитарному прекращению огня в Украине”, чтобы разрешить доставку необходимой помощи и проложить путь к серьезным политическим переговорам относительно прекращения российско-украинской войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

В ООН изучают возможности “гуманитарного прекращения огня” в Украине

Детали

Как отметили, Гутерриш попросил заместителя генсека Мартина Гриффитса, руководителя всемирных гуманитарных операций ООН, изучить возможность прекращения огня между россией и Украиной. По его словам, Гриффитс уже установил некоторые контакты.

Генеральная Ассамблея ООН, которая состоит из 193 членов, дважды, 2 и 24 марта, призвала к немедленному прекращению боевых действий в Украине. Гутерриш заявил журналистам, что "настал момент" для того, чтобы Организация Объединенных Наций "взяла на себя инициативу".

Напомним

Вицепремьер-министр Ирина Верещук заявила, что украинские водители, врачи, сотрудники ГСЧС делают значительно больше, чем ООН и Международный Красный Крест.

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