В ООН изучают возможности “гуманитарного прекращения огня” в Украине

Детали

Как отметили, Гутерриш попросил заместителя генсека Мартина Гриффитса, руководителя всемирных гуманитарных операций ООН, изучить возможность прекращения огня между россией и Украиной. По его словам, Гриффитс уже установил некоторые контакты.

Генеральная Ассамблея ООН, которая состоит из 193 членов, дважды, 2 и 24 марта, призвала к немедленному прекращению боевых действий в Украине. Гутерриш заявил журналистам, что "настал момент" для того, чтобы Организация Объединенных Наций "взяла на себя инициативу".

Напомним

Вицепремьер-министр Ирина Верещук заявила, что украинские водители, врачи, сотрудники ГСЧС делают значительно больше, чем ООН и Международный Красный Крест.



