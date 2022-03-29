В ООН изучают возможности “гуманитарного прекращения огня” в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой немедленного изучения возможных договоренностей по "гуманитарному прекращению огня в Украине”, чтобы разрешить доставку необходимой помощи и проложить путь к серьезным политическим переговорам относительно прекращения российско-украинской войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Как отметили, Гутерриш попросил заместителя генсека Мартина Гриффитса, руководителя всемирных гуманитарных операций ООН, изучить возможность прекращения огня между россией и Украиной. По его словам, Гриффитс уже установил некоторые контакты.
Генеральная Ассамблея ООН, которая состоит из 193 членов, дважды, 2 и 24 марта, призвала к немедленному прекращению боевых действий в Украине. Гутерриш заявил журналистам, что "настал момент" для того, чтобы Организация Объединенных Наций "взяла на себя инициативу".
Напомним
Вицепремьер-министр Ирина Верещук заявила, что украинские водители, врачи, сотрудники ГСЧС делают значительно больше, чем ООН и Международный Красный Крест.