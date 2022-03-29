В ООН вивчають можливості “гуманітарного припинення вогню” в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з ініціативою негайного вивчення можливих домовленостей щодо “гуманітарного припинення вогню в Україні”, щоб дозволити доправлення необхідної допомоги та прокласти шлях до серйозних політичних переговорів про припинення російсько-української війни. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.
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Як зазначили, Гутерріш попросив заступника генсека Мартіна Гріффітса, керівника всесвітніх гуманітарних операцій ООН, вивчити можливість припинення вогню між росією та Україною. За його словами, Гріффітс вже встановив деякі контакти.
Генеральна Асамблея ООН, яка складається зі 193 членів, двічі, 2 та 24 березня, закликала до негайного припинення бойових дій в Україні. Гутерріш заявив журналістам, що "настав момент" для того, щоб Організація Об'єднаних Націй "взяла на себе ініціативу".
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