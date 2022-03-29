В ООН вивчають можливості “гуманітарного припинення вогню” в Україні

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Як зазначили, Гутерріш попросив заступника генсека Мартіна Гріффітса, керівника всесвітніх гуманітарних операцій ООН, вивчити можливість припинення вогню між росією та Україною. За його словами, Гріффітс вже встановив деякі контакти.

Генеральна Асамблея ООН, яка складається зі 193 членів, двічі, 2 та 24 березня, закликала до негайного припинення бойових дій в Україні. Гутерріш заявив журналістам, що "настав момент" для того, щоб Організація Об'єднаних Націй "взяла на себе ініціативу".

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Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що українські водії, лікарі, співробітники ДСНС роблять значно більше, ніж ООН та Міжнародний Червоний Хрест.



