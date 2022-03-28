Віцепрем'єрка Ірина Верещук: простий водій евакуаційного автобуса робить більше, ніж ООН та Міжнародний Червоний Хрест
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Українські водії, лікарі, співробітники ДСНС роблять значно більше, ніж ООН та Міжнародний Червоний Хрест. Про це заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, повідомляє УНН.
"У нас щодня з'являються охочі відкрити гумкоридор до Маріуполя. І ООН уже пробували, і Міжнародний Червоний Хрест, і Папа Римський намагався домовитись із Росією.
Але по факту справу роблять українські водії, лікарі, співробітники ДСНС. Ці прості люди роблять більше, ніж папський нунціат, ООН та Міжнародний Червоний Хрест разом узяті.
Дуже шкода, що ні в кого немає такої сили волі, як у простого водія автобуса, який сідає та їде на ворожу територію та стоїть по кілька діб на ворожих блокпостах щоб урятувати людей. Простий водій робить більше, ніж ООН та Червоний Хрест", - заявила Верещук.
Кожен гуманітарний коридор – це велика робота багатьох людей, зауважила міністр.
"Співробітники місцевих військових адміністрацій, які організовують всю роботу на місцях: автобуси, пункти збору, логістику та багато інших організаційних питань.
Бійці місцевої тероборони та волонтери. Співробітники Українського Червоного Хреста. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, водії та медики. Всі вони часто ризикують собою задля визволення наших людей із небезпечних зон", - резюмувала вона і подякувала кожному, хто рятує життя українців.
"Моя щира та велика вдячність кожному з вас. У вас є чим пишатися, ви рятуєте тисячі людей. Потім після нашої перемоги будете розповідати це дітям та онукам", - написала віцепрем'єрка на своїй сторінці у Facebook.