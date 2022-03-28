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Вице-премьер Ирина Верещук: простой водитель эвакуационного автобуса делает больше, чем ООН и Международный Красный Крест

Киев • УНН

 • 96040 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинские водители, врачи, сотрудники ГСЧС делают значительно больше, чем ООН и Международный Красный Крест. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, сообщает УНН.

Вице-премьер Ирина Верещук: простой водитель эвакуационного автобуса делает больше, чем ООН и Международный Красный Крест

"У нас ежедневно появляются желающие открыть гумкоридор в Мариуполь. И ООН уже пробовали, и Международный Красный Крест, и Папа Римский пытался договориться с Россией.

Но по факту дело делают украинские водители, врачи, сотрудники ГСЧС. Эти простые люди делают больше, чем папский нунциат, ООН и Международный Красный Крест вместе взятые.

Очень жаль, что ни у кого нет такой силы воли, как у простого водителя автобуса, который садится и едет на вражескую территорию и стоит по несколько суток на вражеских блокпостах чтобы спасти людей. Простой водитель делает больше, чем ООН и Красный Крест", - заявила Верещук.

Каждый гуманитарный коридор - это большая работа многих людей, заметила министр.

"Сотрудники местных военных администраций, организующие всю работу на местах: автобусы, пункты сбора, логистику и многие другие организационные вопросы.

Бойцы местной теробороны и волонтеры. Сотрудники Украинского Красного Креста. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, водители и медики. Все они часто рискуют собой для освобождения наших людей из опасных зон", - резюмировала она и поблагодарила каждого, кто спасает жизни украинцев.

"Моя искренняя и большая благодарность каждому из вас. У вас есть чем гордиться, вы спасаете тысячи людей. Потом после нашей победы будете рассказывать это детям и внукам", - написала вице-премьер на своей странице в Facebook.

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