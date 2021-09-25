23 мая редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.
На инцидент мгновенно отреагировали европейские страны. Последствиями для Беларуси стали санкции и запрет на полеты в воздушном пространстве республики. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
В Беларуси Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
В июне Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест.