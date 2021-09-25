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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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В ООН обеспокоены &quot;пытками&quot; протестующих в Беларуси

В ООН обеспокоены &quot;пытками&quot; протестующих в Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Башелет заявила в пятницу, что ее тревожат сообщения о "массовых и систематических пыток" протестующих в Беларуси. Об этом информируют в пресс служба ООН.

детали

Она подчеркнула, что до сих пор продолжаются полицейские рейды против групп гражданского общества и независимых СМИ, а также аресты и уголовное преследование активистов и журналистов по политическим мотивам.

Считается, что более 650 человек находятся в тюрьме из-за их мысль-включая председателя известной правозащитной группы "Вясна". Госпожа Бачелет отметила, что основной целью белорусских властей было подавление критики и инакомыслия по правительственной политики, а не каких -Какой защиту закона о правах человека.

Отвечая на заявления Совета, Беларусь заявила, что ее правительство восстановил порядок в стране и "люди работали и вели свое нормальную жизнь".

дополнительно

23 мая редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

На инцидент мгновенно отреагировали европейские страны. Последствиями для Беларуси стали санкции и запрет на полеты в воздушном пространстве республики. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В Беларуси Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В июне Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест.

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