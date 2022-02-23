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В ООН не смогли принять необходимых решений для размещения миротворцев в Украине - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украина предлагала разместить в стране миротворческую миссию ООН, однако Совет Безопасности до сих пор не смог принять необходимые решения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я подтверждаю, что Украина несколько лет назад предложила разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор СБ ООН не смог принять необходимые решения”, — заявил министр.

Детали

По его словам, Украина призывает все государства-члены ООН использовать все доступные средства для защиты Украины и сдерживания России.

Украина ожидает, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить “пожар в центре Европы, который вот-вот разгорится”, добавил он.

“Российский кризис безопасности” должен завершиться возвращением России на путь дипломатии.
Мы призываем все государства и международные организации не признавать никакого изменения статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от любых действий или действий, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса", - резюмировал министр.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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