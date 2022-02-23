В ООН не змогли прийняти необхідних рішень для розміщення миротворців в Україні - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна пропонувала розмістити в країні миротворчу місію ООН, однак Рада Безпеки досі не змогла прийняти необхідні рішення. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
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“Я підтверджую, що Україна кілька років тому запропонувала розмістити в Україні миротворчу місію ООН. Досі РБ ООН не зміг прийняти необхідні рішення", - заявив міністр.
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За його словами, Україна закликає всі держави-члени ООН використовувати всі доступні засоби для захисту України і стримування Росії.
Україна очікує, що міжнародне співтовариство зробить все можливе, щоб загасити "пожежу в центрі Європи, яка ось-ось розгориться", додав він.
"Російська криза безпеки" має завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації не визнавати жодної зміни статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України та утримуватися від будь-яких дій чи дій, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу", - резюмував міністр.
Додамо
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.