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В ООН назвали основными источниками финансирования "ИГ" нефть и инвестиции в недвижимость

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Несмотря на многочисленные потери в рядах боевиков террористической организации "Исламское государство" в ходе боевых действий в Сирии и Ираке, в указанных территориях все еще насчитывается от 20 до 30 000 членов группировки. Об этом говорится в новом докладе экспертов ООН, передает УНН.

В ООН назвали основными источниками финансирования "ИГ" нефть и инвестиции в недвижимость

Авторы доклада отмечают, что, потеряв территории, "ИГ" меняет роль "квазигосударственной структуры" на "тайную сеть" и занимается ее укреплением. Финансовые резервы террористов сократились, но не иссякли. Предполагается, что их общий объем - нескольких сотен миллионов долларов США, отмечают в ООН.

Так, авторы утверждают, что одним из основных источников денежных поступлений террористической организации остается деятельность, связанная с добычей и продажей нефти. "ИГ" вкладывает средства также в строительные и валютообменные компании, а также в сферу недвижимости, включая гостиницы.

В то же время исследователи отмечают, что в целом приток иностранных боевиков-террористов в Ирак и Сирию приостановился.

Серьезной проблемой остается их возвращения на родину. По данным доклада, растет число боевиков, которые возвращаются из Сирии и Ирака в Афганистан.

Поступила информация, что в настоящее время до 1000 боевиков, в том числе граждан России и стран Центральной Азии, находятся на пути в Афганистан, где, вероятно, уже насчитывается 750 бывших бойцов родом из стран Центральной Азии, главным образом, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Многие боевики смешиваются с местными жителями и живут среди них.

Авторы доклада сообщают также о росте радикализации в европейских тюрьмах, а также о том, что "ИГ" через интернет распространяет информацию о различных методах нападений, разрабатывает инструкции по созданию взрывных устройств и поясов со взрывчаткой.

Говоря об укреплении глобальной сети "Аль-Каиды", авторы доклада, со ссылкой на "некоторые государства", отмечают, что в долгосрочной перспективе "Аль-Каида" представляет большую угрозу международной безопасности, чем "Исламское государство".

Как сообщал УНН, по данным наблюдателей, количество погибших в результате нападений "Исламского государства" в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии состоянию на 25 июля выросла до 100 человек.

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