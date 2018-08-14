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В ООН назвали основними джерелами фінансування "ІД" нафту та інвестиції в нерухомість

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Попри численні втрати в лавах бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" в ході бойових дій в Сирії і Іраку, у зазначених територіях все ще налічується від 20 до 30 тисяч членів угрупування. Про це йдеться в новій доповіді експертів ООН, передає УНН.

В ООН назвали основними джерелами фінансування "ІД" нафту та інвестиції в нерухомість

Автори доповіді зазначають, що, втративши території, "ІД" змінює роль "квазідержавної структури" на "таємну мережу" і займається її зміцненням. Фінансові резерви терористів скоротились, але не вичерпалися. Передбачається, що їх загальний обсяг - кількох сотень мільйонів доларів США, зазначають в ООН.

Так, автори стверджують, що одним з основних джерел грошових надходжень терористичної організації залишається діяльність, пов'язана з видобутком і продажем нафти. "ІД" вкладає кошти також у будівельні та валютообмінні компанії, а також в сферу нерухомості, включаючи готелі.

Водночас дослідники зазначають, що в цілому приплив іноземних бойовиків-терористів в Ірак і Сирію призупинився.

Серйозною проблемою залишається їх повернення на батьківщину. За даними доповіді, зростає число бойовиків, які повертаються з Сирії та Іраку до Афганістану.

Надійшла інформація, що в даний час до 1000 бойовиків, в тому числі громадян Росії і країн Центральної Азії, знаходяться на шляху до Афганістану, де, імовірно, вже налічується 750 колишніх бійців родом з країн Центральної Азії, головним чином, Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану. Багато бойовики змішуються з місцевими жителями і живуть серед них.

Автори доповіді повідомляють також про зростання радикалізації в європейських в'язницях, а також про те, що "ІД" через інтернет поширює інформацію про різні методи нападів, розробляє інструкції по створенню вибухових пристроїв і поясів з вибухівкою.

Говорячи про зміцнення глобальної мережі "Аль-Каїди", автори доповіді, з посиланням на "деякі держави", відзначають, що в довгостроковій перспективі "Аль-Каїда" становить більшу загрозу міжнародній безпеці, ніж "Ісламська держава".

Як повідомляв УНН, за даними спостерігачів, кількість загиблих внаслідок нападів "Ісламської держави" у провінції Ес-Сувейда на півдні Сирії станом на 25 липня зросла до 100 людей.

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