В.Омелян: Мининфраструктуры разрабатывает национальную транспортную стратегию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37696 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101471 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115698 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116087 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104113 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107018 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103522 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153149 просмотра

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В.Омелян: Мининфраструктуры разрабатывает национальную транспортную стратегию

В.Омелян: Мининфраструктуры разрабатывает национальную транспортную стратегию

Киев  •  УНН

 • 12665 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект национальной транспортной стратегии. Об этом, выступая на Украинском инфраструктурном форуме, заявил глава ведомства Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

“Мы сейчас обсуждаем проект национальной транспортной стратегии. Это должен быть четкий сигнал для инвесторов, как мы двигаемся дальше. Мы не хотим иметь ситуацию, когда каждый новый министр сначала полгода думает, потом полгода привыкает, а потом полгода увольняется, поэтому у нас должна быть последовательная реализация всех инфраструктурных проектов”, - сказал В.Омелян.

При этом он не уточнил, на какой период разрабатывается эта стратегия и когда планируется ее принятие.

Напомним, В.Омелян заявил, что в текущем году в Украине будут введены качественные и дешевые пассажирские авиаперевозки — “по цене маршрутки или электрички”.

Украинские Национальные Новости

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