В.Омелян: Мининфраструктуры разрабатывает национальную транспортную стратегию

“Мы сейчас обсуждаем проект национальной транспортной стратегии. Это должен быть четкий сигнал для инвесторов, как мы двигаемся дальше. Мы не хотим иметь ситуацию, когда каждый новый министр сначала полгода думает, потом полгода привыкает, а потом полгода увольняется, поэтому у нас должна быть последовательная реализация всех инфраструктурных проектов”, - сказал В.Омелян.

При этом он не уточнил, на какой период разрабатывается эта стратегия и когда планируется ее принятие.

Напомним, В.Омелян заявил, что в текущем году в Украине будут введены качественные и дешевые пассажирские авиаперевозки — “по цене маршрутки или электрички”.