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Актуальное
У Омбудсмена заявили об ограничении прав и свобод в центре реабилитации детей

У Омбудсмена заявили об ограничении прав и свобод в центре реабилитации детей

Киев  •  УНН

 • 13962 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В одесском Центре социально-психологической реабилитации детей ограничиваются права и свободы подопечных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Так, представители Уполномоченного ВРУ по правам человека и общественные мониторы национального превентивного механизма совершили мониторинговый визит в КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей Одесского городского совета Одесской области".

Отмечено, что группа зафиксировала удовлетворительное состояние ремонта в учреждении и уровень обеспечения необходимым бытовым инвентарем. Однако вместо получения реабилитации, дети, которые не совершили правонарушений, безосновательно находятся в условиях значительно хуже, чем в обычных школах-интернатах, говорится в сообщении пресс-службы.

"В учреждении дети живут в условиях, приближенных к тюремным. Так, дети не имеют возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом и карманными деньгами. Лица, имеющие собственный телефон, имеют возможность звонить родным только раз в неделю в течение 15 минут. Дети, обучающиеся за пределами учреждения, безосновательно подвергаются ежедневным обыскам на предмет "запрещенных вещей", - отметили у Омбудсмена.

Также зафиксировали неудовлетворительное состояние питания в учреждении.

"Большинство детей жаловалась на еду с тараканами, волосами, что нашло свое подтверждение на момент проверки. Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство, отметили в пресс-службе. А также грубо нарушается приватность детей.

"Администрация учреждения наблюдает за детьми во время принятия душа. Принятие душа и замена одежды безосновательно ограничивается до 1 раза в неделю, а дети вообще лишены возможности носить свои собственные вещи, а вынуждены носить одежду, которую выдают", - уточнили у Омбудсмена.

Мониторы, кроме того, зафиксировали многочисленные жалобы детей на неудовлетворительное состояние медицинской помощи, получили многочисленные жалобы на невозможность детей отправления любой корреспонденции из учреждения, в том числе и заявлений о преступлениях в полицию, а также невозможность попасть на прием к директору учреждения.

"Дети жаловались, что их заставляют посещать воскресную церковную школу, что противоречит ст. 35 Конституции Украины. Их лишают прогулок даже в ближайшем парке, которые до недавнего времени еще были. К детям применяются наказание в виде физических упражнений. У ворот постоянно дежурит машина муниципальной охраны. Охранники заходят в помещения ЦСПР", - говорится в сообщении.

Напомним, Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Украины в ущемлении прав и свобод.

Украинские Национальные Новости

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