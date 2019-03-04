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В Омбудсмена заявили про обмеження прав і свобод у центрі реабілітації дітей

В Омбудсмена заявили про обмеження прав і свобод у центрі реабілітації дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. В одеському Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей обмежуються права і свободи підопічних. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Омбудсмена.

Так, представники Уповноваженого ВРУ з прав людини і громадські монітори національного превентивного механізму здійснили моніторинговий візит до КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області".

Зазначено, що група зафіксувала задовільний стан ремонту в установі та рівень забезпечення необхідним побутовим інвентарем. Однак замість отримання реабілітації, діти, які не вчинили правопорушень, безпідставно перебувають в умовах значно гірших, ніж у звичайних школах-інтернатах, йдеться у повідомленні прес-служби.

"В установі діти живуть в умовах, наближених до тюремних. Так, діти не мають можливості користуватися мобільними телефонами, інтернетом та кишеньковими коштами. Особи, які мають власний телефон, мають можливість дзвонити рідним лише раз на тиждень протягом 15 хвилин. Діти, які навчаються за межами установи, безпідставно зазнають щоденних обшуків на предмет "заборонених речей", - зазначили в Омбудсмена.

Також зафіксували незадовільний стан харчування в установі.

"Більшість дітей скаржилась на їжу з тарганами, волоссям, що знайшло своє підтвердження на момент перевірки. Діти позбавлені можливості отримувати будь-які передачі від родичів", - повідомили у прес-службі.

Крім того, зафіксовано численні випадки булінгу дітей як з боку адміністрації, так і з боку інших дітей, на які не реагує керівництво, зазначили у прес-службі. А також грубо порушується приватність дітей.

"Адміністрація установи спостерігає за дітьми під час прийняття душу. Прийняття душу та заміна одягу безпідставно обмежується до 1 разу на тиждень, а діти взагалі позбавлені можливості носити свої власні речі, а змушені носити одяг, який видають", - уточнили в Омбудсмена.

Монітори, крім того, зафіксували численні скарги дітей на незадовільний стан медичної допомоги, отримали численні скарги на неможливість дітей відправлення будь-якої кореспонденції з установи, зокрема, і заяв про злочини до поліції, а також на неможливість потрапити на прийом до директора установи.

"Діти скаржилися, що їх примушують відвідувати недільну церковну школи, що суперечить ст. 35 Конституції України. Їх позбавляють прогулянок навіть у найближчому парку, які до недавнього часу ще були. До дітей застосовуються покарання у вигляді фізичних вправ. Біля воріт постійно чергує машина муніципальної охорони. Охоронці заходять до приміщень ЦСПР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу України в обмеженні прав і свобод.

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