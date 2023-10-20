Взрыв раздался в оккупированном Мелитополе: что известно

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"В Мелитополе громко. Жители южной части города и окрестных поселков сообщают о взрыве. Оккупанты, у вас опять что-то случилось?" - написал Федоров.

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Telegram-канал "Бердянск сегодня" со ссылкой на "местные СМИ Мелитополя" тоже сообщает о мощном взрыве.

"Громче всего было в северной части города. Не исключено, что сработало взрывное устройство. Сразу после него была слышна короткая автоматная очередь", - говорится в сообщении.