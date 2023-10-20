Вибух пролунав в окупованому Мелітополі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Мелітополі гучно - жителі міста чули вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"У Мелітополі гучно. Мешканці південної частини міста і навколишніх селищ повідомляють про вибух. Окупанти, у вас знову щось трапилося?" - написав Федоров.
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Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" із посиланням на "місцеві ЗМІ Мелітополя" теж повідомляє про потужний вибух.
"Найгучніше було у північній частині міста. Не виключено, що спрацював вибуховий пристрій. Відразу після нього було чути коротку автоматну чергу", - йдеться у повідомленні.