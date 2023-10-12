В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар: на видео виден столб черного дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе что-то пылает. Возгорание произошло в микрорайоне "Восточный". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольский городской совет.
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«В оккупированном Мариуполе что-то пылает. Об этом сообщает Мариупольское Сопротивление. Возгорание произошло в микрорайоне "Восточный". Подробности пока не известны, оккупанты пожар не комментируют», - говорится в сообщении.
Дополнение
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram опубликовал видео города. Во что он превратился за время войны и "хозяйствования" в нем оккупантов.