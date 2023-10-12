В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа: на відео видно стовп чорного диму

Цитата

«В окупованому Маріуполі щось палає. Про це повідомляє Маріупольський Спротив. Займання відбулося в мікрорайоні "Східний". Подробиці поки що не відомі, окупанти пожежу не коментують», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram опублікував відео міста. У що воно перетворилось за час війни та "хазяйнування" в ньому окупантів.