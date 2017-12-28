В оккупированном Луганске отменят комендантский час на Новый год

"И.о. главы "ЛНР" Леонид Пасечник... отменил действие комендантского часа на "территории ЛНР" на Новый год и Рождество. Действие режима комендантского часа... отменяется в новогоднюю ночь - с 23:00 31 декабря 2017 года до 04:00 1 января 2018 года - и в ночь на Рождество - с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее в декабре главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в "ДНР" на Новый год и Рождество будет отменен комендантский час.