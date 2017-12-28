В окупованому Луганську скасують комендантську годину на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У "ЛНР" вирішили скасувати комендантську годину на Новий рік і Різдво. Про це розпорядився в.о. ватажка "ЛНР" Леонід Пасічник, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"В.о. голови "ЛНР" Леонід Пасічник ... скасував дію комендантської години на "території ЛНР" на Новий рік і Різдво. Дія режиму комендантської години ... скасовується в новорічну ніч - з 23:00 31 грудня 2017 року до 4:00 1 січня 2018 року - і в ніч на Різдво - з 23:00 6 січня до 04:00 7 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що раніше в грудні ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що в "ДНР" на Новий рік і Різдво буде скасовано комендантську годину.
Нагадаємо, бойовики "ЛНР" не відкрили пункт пропуску "Золоте".