В оккупированном Крыму нашли мертвым руководителя антимонопольной службы

"Начальник УФАС Тимофей Кураев найден мертвым, по предварительной информации, его нашли повешенным в своей квартире. Все обстоятельства выясняются. Проверку проводит Следственный комитет", - сообщили в силовых структурах региона.

Как отмечается, Т.Кураев руководил крымским управлением ФАС с 2014 года.

Напомним, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о "принятии" Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".

14 сентября прошлого года в аннексированном РФ Крыму прошли "выборы" по российскому законодательству в "Государственный совет", а в Севастополе - в "законодательное собрание" города.

Как сообщал УНН, в РФ хотят отменить советские документы о передаче Крыма Украине.