В оккупированном Крыму нашли мертвым руководителя антимонопольной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Руководителя подчиненного России управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева нашли мертвым в своей квартире, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Начальник УФАС Тимофей Кураев найден мертвым, по предварительной информации, его нашли повешенным в своей квартире. Все обстоятельства выясняются. Проверку проводит Следственный комитет", - сообщили в силовых структурах региона.
Как отмечается, Т.Кураев руководил крымским управлением ФАС с 2014 года.
Напомним, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о "принятии" Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".
14 сентября прошлого года в аннексированном РФ Крыму прошли "выборы" по российскому законодательству в "Государственный совет", а в Севастополе - в "законодательное собрание" города.
Как сообщал УНН, в РФ хотят отменить советские документы о передаче Крыма Украине.