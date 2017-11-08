В окупованому Криму знайшли мертвим керівника антимонопольної служби

"Начальник УФАС Тимофій Кураєв знайдений мертвим, за попередньою інформацією, його знайшли повішеним у своїй квартирі. Всі обставини з'ясовуються. Перевірку проводить Слідчий комітет", - повідомили в силових структурах регіону.

Як зазначається, Т.Кураєв керував кримським управлінням ФАС з 2014 року.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про “прийняття” Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Напередодні у Криму відбувся “референдум” про статус Криму, після чого у Верховній Раді АРК прийняли постанову “Про незалежність Криму”.

14 вересня минулого року в анексованому РФ Криму відбулися “вибори” за російським законодавством в “Державну раду”, а в Севастополі — в “законодавчі збори” міста.

Як повідомляв УНН, в РФ хочуть скасувати радянські документи про передачу Криму Україні.