В оккупированном Крыму зарегистрировали суточный антирекорд по количеству случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. За прошедшие сутки в Крыму обнаружили рекордный 421 случай COVID-19. Об этом сообщило оккупационное российское Министерство здравоохранения Крыма, передает УНН.
Детали
Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 17 июля — 409.
“За прошедшие сутки всего было обследовано 7 497 человек. Выздоровели за весь период — 68 976 человек, за сутки выздоровели 135 человек”, — говорится в сообщении.
Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе в 80 тысяч человек, более 2,6 тысяч умерли.
В последние дни ежедневно регистрируется около 400 новых случаев.
“Глава” республики Сергей Аксенов в минувшую пятницу заявил, что вводить новые ограничения пока не планируется, несмотря на рост количества больных.
Добавим
Данные российских “властей” Крыма и Севастополя о заболеваемости на коронавирус не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.