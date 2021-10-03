В окупованому Криму зареєстрували добовий антирекорд за кількістю випадків COVID-19

Деталі

Попередній рекордний добовий приріст виявлених випадків коронавірусу був зафіксований в Криму за 17 липня — 409.

“За минулу добу всього було обстежено 7 497 осіб. Одужали за весь період — 68 976 осіб, за добу одужали 135 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Всього діагноз COVID-19 підтверджений в регіоні у 80 тисяч осіб, понад 2,6 тисяч померли.

В останні дні щодня реєструється близько 400 нових випадків.

“Глава” республіки Сергій Аксьонов в минулу п’ятницю заявив, що вводити нові обмеження поки не планується, незважаючи на зростання кількості хворих.

Додамо

Дані російських “властей” Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.