В оккупированном Крыму уверяют, что не блокируют азовских портов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Заявления официального Киева о якобы блокировке украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов через Керченский пролив не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС источник в подконтрольных Кремлю морских службах Крымского полуострова, передает УНН.
"Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде", - сказал источник.
Собеседник уточнил, что согласно официальной процедуре, "все суда должны подать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтвердить ее за 24 часа".
"Судно подает за 48 часов заявку и стоит в ожидании прохода. Информация о том, что суда ... простаивают в ожидании разрешения пройти через пролив, не соответствует действительности", - цитирует издание слова собеседника.
Напомним, по состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически были заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.