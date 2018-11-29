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В окупованому Криму запевняють, що не блокують азовських портів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Заяви офіційного Києва про нібито блокування українських портів в Азовському морі для входу і виходу суден через Керченську протоку не відповідає дійсності. Про це повідомило ТАСС джерело у підконтрольних Кремлю морських службах Кримського півострова, передає УНН.

В окупованому Криму запевняють, що не блокують азовських портів України

"Ніхто ніякі судна не затримує, працюємо за фактичною погодою", - сказало джерело.

Співрозмовник уточнив, що згідно з офіційною процедурою, "всі судна повинні подати попередню заявку на проходження через Керченську протоку за 48 годин і підтвердити її за 24 години".

"Судно подає за 48 годин заявку і стоїть в очікуванні проходу. Інформація про те, що судна ... простоюють в очікуванні дозволу пройти через протоку, не відповідає дійсності", - цитує видання слова співрозмовника.

Нагадаємо, станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.

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