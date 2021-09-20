В оккупированном Крыму явка на выборах в Госдуму РФ составила 47%

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“Сейчас известна явка на 18:00 третий день голосования: по Крыму она составила 47,08% (706,7 тысячи человек): по Симферопольскому округу — 44,13%, по Керченскому — 47,8%, по Евпаторийском — 49, 42%”, — сообщил провластный сайт “Крыминформ”.

Детали

При этом, по словам Малышева, существенных нарушений во время голосования не выявлено.

“Безусловно, были недостатки, нарушения, которые в настоящее время рассматривают комиссии. Мы, соответственно, сделаем выводы. Но таких нарушений, которые влияли бы на результат выборов, не было”, — цитирует Малышева российские СМИ.

На данный момент, после закрытия избирательных участков в 20:00, комиссии приступили к подсчету голосов.