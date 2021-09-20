В окупованому Криму явка на виборах до Держдуми РФ склала 47%

Вибори в Державну думу РФ проходили 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

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Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.